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Димаш Кудайберген сообщил о возможной поездке в Латинскую Америку

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
9 Сентября 2022, 10:28
Димаш Кудайберген сообщил о возможной поездке в Латинскую Америку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген поблагодарил своих поклонников в Латинской Америке, пообещав, что возможно получится организовать туда поездку, передает МИА «Казинформ».

«Я так благодарен моим поклонникам в Латинской Америке и моим поклонникам в Мексике. Я принял ваши приглашения, которые вы сделали через почти 600 экранов. Надеюсь, получится приехать к вам. Спасибо!» - написал Димаш Кудайберген в Instagram под видео, в котором на больших экранах транслируется клип певца.

Ранее сообщалось , что клип Димаша Кудайбергена начали транслировать в метро столицы Мексики.



Культура   Димаш Кудайберген   Америка  
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