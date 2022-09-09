Димаш Кудайберген сообщил о возможной поездке в Латинскую Америку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген поблагодарил своих поклонников в Латинской Америке, пообещав, что возможно получится организовать туда поездку, передает МИА «Казинформ».

«Я так благодарен моим поклонникам в Латинской Америке и моим поклонникам в Мексике. Я принял ваши приглашения, которые вы сделали через почти 600 экранов. Надеюсь, получится приехать к вам. Спасибо!» - написал Димаш Кудайберген в Instagram под видео, в котором на больших экранах транслируется клип певца.

Ранее сообщалось , что клип Димаша Кудайбергена начали транслировать в метро столицы Мексики.