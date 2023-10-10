Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген снимает новый клип в Лос-Анджелесе, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе. Всем хорошего дня, - сообщил Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.

На кадрах заметно, как активно идут съемки клипа артиста.

Поклонники со всего мира в комментариях пожелали удачи певцу и отметили, что с нетерпением ждут новую композицию.