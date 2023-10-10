РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:09, 10 Октябрь 2023 | GMT +6

    Димаш Кудайберген снимает новый клип в Лос-Анджелесе

    Димаш Кудайберген
    Фото: скрин с видео / https://www.instagram.com/kudaibergenov.dimash/

    Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген снимает новый клип в Лос-Анджелесе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе. Всем хорошего дня, - сообщил Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.

    На кадрах заметно, как активно идут съемки клипа артиста.

    Поклонники со всего мира в комментариях пожелали удачи певцу и отметили, что с нетерпением ждут новую композицию.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Dimash Qudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Музыка Общество США
    Арайлым Мұрат
    Автор
    Арайлым Мұрат
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!