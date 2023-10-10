15:09, 10 Октябрь 2023 | GMT +6
Димаш Кудайберген снимает новый клип в Лос-Анджелесе
Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген снимает новый клип в Лос-Анджелесе, передает корреспондент агентства Kazinform.
- Съемки нового клипа на новую песню в Лос-Анджелесе. Всем хорошего дня, - сообщил Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram.
На кадрах заметно, как активно идут съемки клипа артиста.
Поклонники со всего мира в комментариях пожелали удачи певцу и отметили, что с нетерпением ждут новую композицию.
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