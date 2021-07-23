Димаш Кудайберген: Шоубиз теряет самое важное – искусство

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген является, пожалуй, одним из самых закрытых артистов. Он очень редко говорит о личном, оберегая жизнь своей семьи вне сцены. Кто на самом деле воспитывал артиста, устает ли от внимания поклонников и чем занимается во время пандемии, певец рассказал белорусской газете «7 дней», передает МИА «Казинформ».

– Как изменилась ваша жизнь после того, как увезли в Казахстан Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015»?

– Казалось бы, прошло чуть больше шести лет, а столько всего произошло! Благодарен «Славянскому базару» за путевку в музыкальную жизнь. После фестиваля принимал участие во многих проектах, стал победителем шоу Singer в Китае. Работал с композиторами, которые сотрудничают с такими именитыми звездами, как Мадонна и Риана, пишут саундтреки для фильмов.

Одним из главных этапов за эти годы стало сотрудничество с Игорем Крутым. Многие думают, что у нас с ним контрактные обязательства. Это не так. Мы работаем на доверии: он пишет песни, я исполняю. Очень рад нашему знакомству, ведь таких уникальных профессионалов мало. Сейчас шоубиз, как мне кажется, теряет свою самую важную составляющую – искусство. Исполнители не стремятся к высокоинтеллектуальной музыке, песни становятся проще.

– Во время пандемии, когда закрыты границы и нет возможности гастролировать, ваша концертная деятельность остановилась?

– График на 2020-й был полностью расписан, хотелось побывать в разных уголках мира. Но планы пришлось кардинально изменить. Сейчас работаем в студии. Жду того прекрасного момента, когда пандемия, наконец, отступит и мы сможем гастролировать.

Примерно через полгода вернусь на большую сцену с сольной программой. Пока не могу раскрыть все подробности и назвать дату, город, страну… Но совсем скоро об этом станет известно!

– У вас действительно много фанатов, в чем мы убедились на открытии «Славянского базара», когда зрители выстроились в очередь, чтобы вручить вам цветы. Бывают слишком назойливые поклонники, которые доставляют неудобства?

– Я не устаю от фанатов, честно. Благодарю каждый день, который поклонники разделяют со мной. Бывает, физически устаешь, по 3-4 дня недосыпаешь... Тогда нужно встречаться со своими слушателями, в таком общении я энергетически отдыхаю.

– В какой самой дальней стране живут почитатели вашего творчества?

– В одной из стран Африки. Даже там поют мои песни, и это очень приятно.

– Каково было оказаться судьей конкурса на «Славянском базаре»? Что для вас важно в номере молодого исполнителя?

– То, как артист справляется с выбранным материалом. Не нужно брать сложную композицию, чтобы поразить всех. Лучше спеть то, что подходит именно тебе, твоему голосу и образу. Я был когда-то участником конкурса, но делать поблажки нынешним исполнителям даже не собирался. Ведь «Славянский базар» – площадка, где стираются все границы между странами, менталитетами. Здесь, в Витебске, люди разной национальности начинают общаться на одном языке – языке музыки.

Все ребята выступили достойно. Сейчас, спустя 6 лет, могу сказать: поверьте, Гран-при конкурса – не самое главное в жизни. Важно то, что после этого проекта тебя полюбят тысячи людей.

– Слышали, вы знаете наизусть мюзикл «Нотр-Дам де Пари»? Какую партию хотели бы исполнить?

– Наверное, я хотел бы получить роль капитана Феба, потому что он очень любим девушками. Хотя по вокальной части больше подходит роль Клопена.

Должен признаться, что в далеком 1999 году, когда мюзикл «Нотр-Дам де Пари» покорил почти весь мир, у меня дома была кассета с записью. В пять лет я выучил все песни оттуда. Можно сказать, что именно этот мюзикл сделал меня музыкантом. Ну и еще в детстве мне очень нравилась Эсмеральда.

Судьба ко мне благосклонна: прошло примерно 20 лет, и артистка, которая играла эту роль, мне позвонила, чтобы пригласить во Францию для участия в одном из проектов. Хоть из-за плотного графика пришлось отказаться, но я был непередаваемо рад нашему знакомству.

– Вы участвуете в проекте по сбору средств для голодающих детей мира. Расскажите, в каких еще благотворительных проектах задействованы.

– У нас в Казахстане есть пословица, которая в переводе на русский язык звучит так: «Твоя правая рука не должна видеть и знать, что делает левая». Я участвую в благотворительных проектах не для пиара, поэтому не люблю это афишировать. Современные реалии шоу-бизнеса требуют другого: артисты демонстрируют свои добрые дела, но я не сторонник такого пиара. Да, наши благотворительные проекты иногда будут появляться в новостных лентах, но я бы не хотел на них подробно останавливаться.

– Есть ли люди, которые помогали вам?

– Честно, боялся этого вопроса. Их настолько много, что всех не перечислить. Начиная от учителей и ректора университета культуры в Астане, где я учился, заканчивая моими родителями, благодаря которым я такой, какой есть. Могу однозначно сказать: самый большой успех – быть их сыном.

Не могу не упомянуть еще одних важных людей в моей жизни. У казахов есть такая традиция: когда в семье рождается первенец, его отдают на воспитание бабушке и дедушке. И хотя мы все жили под одной крышей, меня фактически воспитывали они.

– Одна ваша заветная мечта воплотилась в жизнь: впервые на MTV прозвучала песня «Священная земля» на казахском языке в вашем исполнении. О чем сейчас мечтаете?

– О сольном концерте в Лондоне. Мечтаю выступить на «Уэмбли» (главный стадион Англии и второй в Европе по количеству мест – 90 тыс. – прим. автора). Это та мечта, над которой я работаю. Уверен: она однажды исполнится. Всегда продумываю свои концерты до мелочей. Я слишком требователен к себе, поэтому почти всегда они мне не нравятся. Думаю, что можно улучшить.

Еще одна моя мечта, конечно же, связана с Витебском. Очень хотелось бы дать большой концерт в этом городе, который я очень люблю. Беларусь для меня стала почти родной. Меня поражают гостеприимство и доброта вашего народа. Когда впервые приехал сюда и посмотрел вокруг, то подумал, что белорусы – это те же казахи, только светловолосые. Всегда буду стремиться приезжать к вам чаще.

После выступления на открытии фестиваля к Димашу выстроилась очередь поклонников с цветами. А он подарил их все своей маме Светлане Айтбаевой, у которой в день 30-летия «Славянского базара» был день рождения.

Напомним, на днях в белорусском городе Витебске завершился фестиваль «Славянский базар», в состав жюри которого вошел Димаш Кудайберген. Ему как обладателю Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» также выпала честь поднять флаг юбилейного фестиваля и выступить на торжественном открытии «Славянского базара».

Победительницей международного конкурса «Славянский базар в Витебске» стала казахстанка Рухия Байдукенова. Желанную «Лиру» ей вручили на церемонии закрытия XXX международного фестиваля искусств «Славянский базар» в Витебске.

Автор: Марина Валах, «7 дней».



Фото: Александр Хитров, БЕЛТА.



