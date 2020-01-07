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Димаш Кудайберген сделал подарок Джеки Чану

7 Января 2020 11:55
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Димаш Кудайберген сделал подарок Джеки Чану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген посетил презентацию нового альбома Джеки Чана. Об этом казахстанский певец сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

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«В гостях у Джеки Чана на презентации его нового альбома. Каждая наша встреча обязательно заканчивается тем, что мы обмениваемся подарками, но он превзошел меня», - говорится в сообщении.

Димаш Кудайберген вспомним, как известный артист подарил чемодан подарков.

«Джеки Чан как-то разослал целый чемодан подарков всем членам моей семьи. Невероятный человек! Очень приятно с ним общаться. Он не похож на других артистов. Очень духовно богатый человек. Это видно невооруженным глазом. Мы ещё обменялись автографами», - написал певец.



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Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
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Гульжан Тасмаганбетова

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