Новости
Димаш Кудайберген сделал подарок Джеки Чану
7 Января 2020 11:55
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген посетил презентацию нового альбома Джеки Чана. Об этом казахстанский певец сообщил на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».
Новости по темеНа казахском языке поздравили Димаша Кудайбергена с Новым годом якутские фанаты Трейлер новогоднего мюзикла с участием Димаша Кудайбергена появился в сети В сети стартовали продажи билетов на концерты Димаша в Чехии и Германии
«В гостях у Джеки Чана на презентации его нового альбома. Каждая наша встреча обязательно заканчивается тем, что мы обмениваемся подарками, но он превзошел меня», - говорится в сообщении.
Димаш Кудайберген вспомним, как известный артист подарил чемодан подарков.
«Джеки Чан как-то разослал целый чемодан подарков всем членам моей семьи. Невероятный человек! Очень приятно с ним общаться. Он не похож на других артистов. Очень духовно богатый человек. Это видно невооруженным глазом. Мы ещё обменялись автографами», - написал певец.
Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Клип Димаша Кудайбергена вошел в ТОП-25 лучших клипов 2019 года
- На казахском языке поздравили Димаша Кудайбергена с Новым годом якутские фанаты
- Концерт Димаша в Нью-Йорке покажут сегодня на телеканале Qazaqstan
- Димаш стал лучшим артистом года в Китае
- Трейлер новогоднего мюзикла с участием Димаша Кудайбергена появился в сети
- Димаш Кудайберген исполнил главную песню в итальянском фантастическом фильме
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047