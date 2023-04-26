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Димаш Кудайберген сделал первый ход в партии между Непомнящим и Лижэнем

Автор:  
Шынар Хамитова
26 Апреля 2023, 16:30
Димаш Кудайберген сделал первый ход в партии между Непомнящим и Лижэнем Кадр из видео

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит 12-я партия шахматного матча между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем за звание чемпиона мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый шаг сделал всемирно известный певец Димаш Кудайберген.

«Я очень рад, что меня пригласили на такое мероприятие. Я говорю «Добро пожаловать!» гостям из-за рубежа. Я сам не играю в шахматы, но для меня это была большая честь», — сказал Димаш Кудайберген.

7 апреля в Астане состоялось открытие чемпионата мира по шахматам. На торжественной церемонии присутствовали президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович, президент Казахстанской федерации шахмат Тимур Турлов, чемпионы мира по шахматам, гроссмейстеры.

Ранее сообщалось, что 11-ю партию Ян Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью. Общий счет в матче 6:5 в пользу россиянина.


Спорт   Димаш Кудайберген   Шахматы  
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