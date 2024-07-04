Димаш Кудайберген рассказал о беседе с Генсекретарем ООН

Сегодня певец Димаш Кудайберген, как посол доброй воли Международной организации по миграции, встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время его визита в Казахстан на саммит ШОС, передает корреспондент агентства Kazinform.

– Мы обсудили жизненно важный вопрос миграции, и я поделился своей решительной поддержкой этого дела. Генеральный секретарь подчеркнул важность миграции и поблагодарил меня за мою приверженность. Г-н Антониу Гутерриш подчеркнул, что моя музыка, охватывающая миллионы людей по всему миру, может защищать права человека и повышать столь необходимую осведомленность, – поделился казахстанский певец на странице в Instagram.