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    16:22, 04 Июль 2024 | GMT +6

    Димаш Кудайберген рассказал о беседе с Генсекретарем ООН

    Димаш Кудайберген с Генсекретарем ООН
    Фото: kudaibergenov.dimash/ Instagram

    Сегодня певец Димаш Кудайберген, как посол доброй воли Международной организации по миграции, встретился с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем во время его визита в Казахстан на саммит ШОС, передает корреспондент агентства Kazinform.

    – Мы обсудили жизненно важный вопрос миграции, и я поделился своей решительной поддержкой этого дела. Генеральный секретарь подчеркнул важность миграции и поблагодарил меня за мою приверженность. Г-н Антониу Гутерриш подчеркнул, что моя музыка, охватывающая миллионы людей по всему миру, может защищать права человека и повышать столь необходимую осведомленность, – поделился казахстанский певец на странице в Instagram.

    Димаш Кудайберген также выразил благодарность за возможность использовать свой талант, чтобы что-то изменить.

     

     

    Теги:
    ШОС Генсек ООН Саммит ШОС Димаш Кудайберген Антониу Гутерриш
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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