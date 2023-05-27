Димаш Кудайберген рассказал историю создания новой песни

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген историей создания композиции «Omir», которую посвятил всем своим поклонникам, передает МИА «Казинформ».

Пост о новой композиции исполнитель опубликовал в Instargam.

«Я уверен, что вы уже видели клип на мою новую песню «Омир». Он был создан как отражение почти 25-летнего моего творческого пути, а также людей и событий, повлиявших на него...Также хочу поблагодарить режиссера клипа Галыма Асылова за воплощение моих мыслей и чувств на экране», - написал Димаш Кудайберген.

Напомним, 24 мая, в свой день рождения, Димаш Кудайберген представил новую музыкальную композицию«Omir».