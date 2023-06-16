Димаш Кудайберген проводил дедушку в последний путь

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - В социальных сетях появилось видео с церемонии прощания Димаша Кудайбергена и родственников певца с дедушкой Кудайбергеном Айтбаевым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Кудайбергена Айтбаева в последний путь проводили его дети, внуки и родственники. Джаназа-намаз прочитал Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы.

Несколько дней назад стало известно о смерти дедушки всемирно прославленного певца Димаша Кудайбергена.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев также направил телеграмму соболезнования семье Айтбаевых в связи с кончиной дедушки известного певца, деятеля искусств Димаша Кудайбергена – Кудайбергена Айтбайулы.