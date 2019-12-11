Димаш Кудайберген произвел фурор в Нью-Йорке

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - С большим аншлагом прошел концерт всемирно известного казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это было великолепно!», «Самородок!», «Талантище!», «Он - бомба!» - примерно такие слова сегодня звучали в зале концерта Димаша в Нью-Йорке. Еще ни один казахский певец не собирал в нью-йоркском почти 20-тысячном Барклайс-центре полный зал зрителей! Браво, Димаш! Жарқырай бер, бар қазақтың мақтанышы!!!» - написал на своей странице в Facebook дипломат Ануар Жайнаков, прикрепив к своем посту несколько видео.





















Как отмечает dimashnews.com, зал арены Barсlays Center был заполнен. Зрители с большим восторгом встречали каждый номер артиста, ведь все они уникальны и представляют собой настоящее шоу. Концертная программа включала в себя песни на разных языках, однако, превалировали национальные мотивы. Особенно тепло и эмоционально зал принимал казахские песни. Не все зрители шоу знают казахский язык, но для истинных фанатов это не помеха: большинство из них знают песни Димаша наизусть, переводят их, чтобы понимать, о чем поет кумир. И тем самым учат казахский язык!

Когда певец запел «Дайдидау», люди встали с мест и запели вместе с ним.

После каждого номера Димаш не уставал повторять: «Менің Отаным - Қазақстан!» - «Моя Родина - Казахстан!» , приглашал всех в гости в свою страну.

Море оваций и взрыв восторга вызвал кюй «Адай» в исполнении Димаша и его музыкантов. Звуки священной для казахов домбры звучали под сводами американского зала и объединяли сердца людей из самых разных стран.

«Когда же Димаш запел песню «Елім менің», началось просто невообразимое! Уникальное визуальное сопровождение песни, стилизованный флаг Казахстана и строки о родной земле в исполнении Димаша стали настоящим гимном казахской степи и одой казахской земле. Казахи, проживающие в Америке, пришедшие на концерт Димаша, плакали, не стесняясь своих слез. Тоска по Родине присутствует всегда, как бы хорошо ни жил человек. Если бы можно было измерить градус восторга, то температура в зале показала бы самую высокую отметку. Энергетика зашкаливала, это был просто океан эмоций!» - отмечает сайт.

Напомним, главная тема шоу Arnau tour ENVOY Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке – Космос и безграничность Вселенной. Также включены лучшие моменты концертной программы, с которой певец выступал этим летом в столице Казахстана. На шоу прозвучали как старые хиты, так и новые произведения. Димаш исполнил песни на казахском, английском, русском, китайском, французском и итальянском языках.

Отметим, продажи билетов были открыты 13 сентября, и за полтора месяца фанаты артиста выкупили все 7 тыс. билетов, причем 75% из них приобрели американцы. В связи с таким активным интересом и спросом со стороны поклонников Димаша к предстоящему концерту для продажи были открыты еще 2 тыс. мест в фан-зоне и дальних рядах.

Необходимо отметить, что вся увлекательная программа шоу и завораживающие сценические образы артиста были разработаны молодой казахстанской командой профессионалов.

Ранее сообщалось, что борт, которым прибыл певец, с нетерпением ждали сотни фанатов. Среди поклонников его творчества – люди самых разных возрастов со всех уголков планеты. У многих в руках был казахстанский флаг и портрет Димаша. Возгласами восхищения и букетами цветов встретили они своего кумира.