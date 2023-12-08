Димаш Кудайберген озвучил героя китайского художественного фильма

Центральное радио и телевидение China Media Group опубликовало в социальной сети Weibo (китайская версия Facebook) мифологический художественный фильм, дублированный популярным казахстанским певцом Димашем Кудайбергеном, передает Kazinform.

Фильм под названием «Невероятный Шэнь-нун» рассказывает историю центрального персонажа в китайской мифологии.

Шэнь-нун (в переводе «божественный земледелец») является одной из главных фигур древнекитайской мифологии.

Согласно китайским мифам и легендам, он научил людей выращивать пшеницу, шить одежду, делать лекарства из трав.

Считается, что эта необычная фигура китайской мифологии повлияла на развитие человеческой цивилизации.

Как сообщают китайские СМИ, для дублирования фильма на казахском языке создатели специально пригласили казахстанского певца Димаша Кудайбергена.