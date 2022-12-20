Димаш Кудайберген призвал людей жить в мире

20 Декабря 2022, 15:47

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На первом Центрально-Азиатском форуме в рамках сессии «Этика мира» выступил всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген. Певец призвал людей жить в мире и заявил о том, что никакая война не оправдана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 5,5 тысяч лет человечество жило только 292 года в мире и согласии. До сих пор во всех странах существует экономический спад, люди страдают от болезней и войны. Мы должны стараться, чтобы война нигде не разгоралась. Мы столетиями не можем жить в мире и согласии. Этот вопрос меня очень сильно волнует. Мы хотим вместе сотворить мир, но у нас это не получается. Почему? Потому что между странами, между народами существует много ситуаций, когда разгорается война. Война никогда не оправдана. Подумайте сами: спасать человека ценой жизни другого человека – неправильно», - сказал на форуме казахстанский певец.

Димаш Кудайберген напомнил, что человечество проходит экзамен перед Создателем.

«Какие-то мировые державы хотят, чтобы другие страны жили по их политическим взглядам, но почему они так делают? Я работаю в культурном направлении. Познакомился с культурами разных стран и народностей. Могу сказать, что нет плохих людей и народов, но есть руководители, которые осуществляют свои злые намерения. Есть определенные силы, которые могут этот народ привлечь к плохим действиям. Хочу сказать, что мы разные, разные народы, но не должны забывать о том, что все мы живем на одной Земле. Нет книг, призывающих к войне. Нет книг, в которых пишется, чтобы мы управляли человеком, чтобы народ мог управлять другим народом, ни один ребенок не должен плакать. Мы должны жить в мире. Если даже будут конфликты, мы должны находить мир. Мы, взрослые, думаем, что умнее малышей. Мы их обучаем и думаем, что умнее их. Но может ли каждый из вас ответить на один вопрос: должны ли из-за двух-трех людей по всему миру погибать миллионы детей? Вы слышали о том, что два-три малыша могут убить взрослых? Нет. Значит, кто умнее? Мы, все – жители одной Земли, мы живем под одним небом», - подчеркнул Димаш Кудайберген.

В завершение своего выступления всемирно прославленный певец показал гостям свой клип на песню «The Story of One Sky» (История одного неба).

«12-минутное произведение Димаша Кудайбергена посвящено единству людей на нашей планете. Все мы делимся на расы, нации и религии, но все мы – дети одной планеты и живем под одним небом. Жизнь — это высшая ценность. Ни одна священная книга не призывает к уничтожению людей. Мы должны научиться дружить, поскольку невозможно, чтобы из-за нескольких взрослых страдали миллионы детей. Будущее нашей планеты, будущее людей в наших руках, пусть будет мир во всем мире! Мы – дети одного Дома, одной Земли и одного Неба», - говорится в описании видео.