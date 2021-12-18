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Димаш Кудайберген призвал казахстанцев проголосовать за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы

18 Декабря 2021 21:08
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Димаш Кудайберген призвал казахстанцев проголосовать за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Всемирно прославленный казахстанский певец Димаш Кудайберген призвал казахстанцев проголосовать за юных талантов Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы, которые будут представлять страну на конкурсе Детское Евровидение-2021, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Отметим , что в этом году конкурс пройдёт в столице Франции Париже.

«Как мы можем проголосовать за наших юных талантов? Для этого нужно зайти на сайт junioreurovision.tv , затем просмотреть короткий видеоролик всех конкурсантов. А затем отдать свой голос за Алинура Хамзина и Бекнура Жанибекулы, а также нужно проголосовать еще за двух конкурсантов», - написал Димаш Кудайберген.

Голосование началось 17 декабря.

Отметим, в этом году наши молодые таланты исполнят песню «Ертегі әле

Финал конкурса можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Хабар», который пройдет 19 декабря в 21:00.

«Призываю всех проголосовать за юных талантов, которые будут защищать честь нашей страны. Твой голос - наша общая победа», - обратился к казахстанцам Димаш Кудайберген.


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#Культура   #Димаш Кудайберген  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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