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Димаш Кудайберген признан Заслуженным деятелем Казахстана

12 Декабря 2019 11:11
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Димаш Кудайберген признан Заслуженным деятелем Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген накануне Дня Независимости РК получил почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующий Указ Главы государства опубликован на официальном сайте Акорды. «Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 36 видным представителям науки и культуры, в том числе известным певцам Т.Асар и Д.Кудайбергену, ученому А.Джумадильдаеву, киноактеру Н.Есимгалиеву, дирижеру Р.Салаватову, артистке балета Е.Семеновой и другим», - говорится, в частности, в документе.

Почётное звание Республики Казахстан «Заслуженный деятель Казахстана» (Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері) установлено на основании Закона Республики Казахстан от 12.12.95 N 2676 «О государственных наградах Республики Казахстан». Звание присваивается видным государственным и общественным деятелям, представителям науки, культуры, искусства, производства и социальной сферы за большие заслуги перед республикой.

Как сообщалось ранее, в начале Димаш Кудайберген стал певцом года на премии «Песня года» и выиграл в двух номинациях премии «Виктория» в России.

Димаш Кудайберген - казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист. В 2015 году стал победителем Гран-при Славянского базара в белорусском Витебске.

Широко известным стал благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 телеканала Хунань ТВ в 2017 году в Китае.

27 июня 2017 года в рамках ЭКСПО-2017 в столице Казахстана прошел первый крупномасштабный сольный концерт Димаша «Bastau».

В 2017 году артист получил несколько музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае (считается китайским эквивалентом «Грэмми»), и «Самый популярный зарубежный певец» на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.

Димаш Кудайберген известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 6 октав, 5 полутонов. Его диапазон простирается от верхней части басового регистра до самых высоких нот колоратурного сопрано и свисткового регистра.

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Ключевые слова: Президент Казахстана, Культура, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Ринат Дусумов

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