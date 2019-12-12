Димаш Кудайберген признан Заслуженным деятелем Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген накануне Дня Независимости РК получил почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соответствующий Указ Главы государства опубликован на официальном сайте Акорды. «Почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» присвоено 36 видным представителям науки и культуры, в том числе известным певцам Т.Асар и Д.Кудайбергену, ученому А.Джумадильдаеву, киноактеру Н.Есимгалиеву, дирижеру Р.Салаватову, артистке балета Е.Семеновой и другим», - говорится, в частности, в документе.

Почётное звание Республики Казахстан «Заслуженный деятель Казахстана» (Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері) установлено на основании Закона Республики Казахстан от 12.12.95 N 2676 «О государственных наградах Республики Казахстан». Звание присваивается видным государственным и общественным деятелям, представителям науки, культуры, искусства, производства и социальной сферы за большие заслуги перед республикой.

Как сообщалось ранее, в начале Димаш Кудайберген стал певцом года на премии «Песня года» и выиграл в двух номинациях премии «Виктория» в России.

Димаш Кудайберген - казахстанский певец, композитор и мультиинструменталист. В 2015 году стал победителем Гран-при Славянского базара в белорусском Витебске.

Широко известным стал благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 телеканала Хунань ТВ в 2017 году в Китае.

27 июня 2017 года в рамках ЭКСПО-2017 в столице Казахстана прошел первый крупномасштабный сольный концерт Димаша «Bastau».

В 2017 году артист получил несколько музыкальных наград, в том числе «Лучший азиатский певец» на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае (считается китайским эквивалентом «Грэмми»), и «Самый популярный зарубежный певец» на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.

Димаш Кудайберген известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 6 октав, 5 полутонов. Его диапазон простирается от верхней части басового регистра до самых высоких нот колоратурного сопрано и свисткового регистра.