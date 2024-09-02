Димаш Кудайберген принял участие в открытии креативной школы имени Бибигуль Тулегеновой

1 сентября 2024 года в Астане состоялось открытие Первой частной креативной школы имени одной из основоположниц казахского вокального искусства, великой певицы и народной артистки Бибигуль Тулегеновой, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.

В церемонии открытия школы приняли участие народная артистка Республики Казахстан и оперная певица Бибигуль Тулегенова, главный учредитель школы и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов и народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген.

Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой (BTCS) представляет собой современный образовательный центр с инновационным подходом. Здесь дети будут не только получать фундаментальные знания по основным предметам, но и развивать свои творческие способности на различных креативных факультетах.

Факультет Music предложит изучение различных музыкальных жанров, теории музыки и исполнительского искусства.

На факультете Digital дети будут обучаться программированию, веб-разработке, а также новым технологиям в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Факультет Art поможет развивать творческое мышление через занятия изобразительным искусством, графическим и архитектурным дизайном.

Факультет STEM включит программы по физике, химии, биологии, инженерии и робототехнике.

Димаш Кудайберген и Арманжан Байтасов поздравили учеников с началом учебного года и выразили уверенность в том, что новое поколение внесет значительный вклад в развитие Казахстана.