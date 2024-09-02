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    09:00, 02 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Димаш Кудайберген принял участие в открытии креативной школы имени Бибигуль Тулегеновой

    Димаш Кудайберген принял участие в открытии креативной школы имени Бибигуль Тулегеновой
    Фото: dimashnews.com

    1 сентября 2024 года в Астане состоялось открытие Первой частной креативной школы имени одной из основоположниц казахского вокального искусства, великой певицы и народной артистки Бибигуль Тулегеновой, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.

    Димаш Кудайберген принял участие в открытии креативной школы имени Бибигуль Тулегеновой

    В церемонии открытия школы приняли участие народная артистка Республики Казахстан и оперная певица Бибигуль Тулегенова, главный учредитель школы и издатель Forbes Kazakhstan Арманжан Байтасов и народный артист Республики Казахстан Димаш Кудайберген.

    Креативная школа имени Бибигуль Тулегеновой (BTCS) представляет собой современный образовательный центр с инновационным подходом. Здесь дети будут не только получать фундаментальные знания по основным предметам, но и развивать свои творческие способности на различных креативных факультетах.

    Факультет Music предложит изучение различных музыкальных жанров, теории музыки и исполнительского искусства.

    На факультете Digital дети будут обучаться программированию, веб-разработке, а также новым технологиям в сфере искусственного интеллекта и кибербезопасности.

    Факультет Art поможет развивать творческое мышление через занятия изобразительным искусством, графическим и архитектурным дизайном.

    Факультет STEM включит программы по физике, химии, биологии, инженерии и робототехнике.

    Димаш Кудайберген и Арманжан Байтасов поздравили учеников с началом учебного года и выразили уверенность в том, что новое поколение внесет значительный вклад в развитие Казахстана.

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Искусство школа
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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