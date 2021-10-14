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    00:25, 14 Октябрь 2021 | GMT +6

    Димаш Кудайберген примет участие в реалити-шоу в Китае

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Известный исполнитель Димаш Кудайберген примет участие в реалити-шоу в Китае, передает МИА «Казинформ».

    «Прилетели из Пекина в Уси. Скоро я буду принимать участие в одной интересной программе. В ней известные артисты Китая будут разделены на команды по 4-5 человек. Это не вокальный конкурс. В этом проекте будут сформированы группы из известных певцов, актеров, рэперов, танцоров, и нужно будет дойти со своей командой до самого финала. Это просто развлекательное реалити-шоу и я думаю, вам будет очень интересен этот проект в виде захватывающих игр-миссий», - сообщил Димаш Кудайберген в Instagram .

    Ранее, сообщалось о том, что Димаш Кудайберген спустя два года вернулся в Китай для продолжения своей работы в мировом шоу-бизнесе. Кроме того, было опубликовано выступление Димаша Кудайбергена на кинофестивале в Китае.

    Напомним, 22 января 2017 года Димаш Кудайберген впервые выступил в китайской программе «I am a singer», в которой соревнуются исключительно профессиональные певцы и 15 апреля 2017 года занял второе место. В своем финальном выступлении спел дуэтом с популярной китайской певицей Шан Венже. 27 марта 2017 года Димаш Кудайберген выиграл премию Top Chinese Music Award, победив в номинации «Самый популярный певец в Азии». Эта премия является аналогом известной премии «Грэмми», но только в Китае. На церемонии награждения, в Шанхае, певец исполнил композицию «SOS d'un terrien en détresse».

    Димаш известен своим широким вокальным диапазоном, охватывающим 5 октав, 4 ноты и 1 полутон («F2» - «D8») («фа» большой октавы - «ре» пятой октавы). Его диапазон простирается от нижней части баритонового регистра до самых высоких нот сопрано и свисткового регистра.







    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Видео Общество
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