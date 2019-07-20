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Димаш Кудайберген примет участие в неделе экшн-фильмов Джеки Чана в Китае
20 Июля 2019 11:58 235
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КИТАЙ. КАЗИНФОРМ – Димаш Кудайберген прибыл в Китай для участия в церемонии открытия Пятой международной недели экшн-фильмов Джеки Чана, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Благополучно приземлились в Датун из Пекина», - поделился Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram, анонсировав участие в Пятой неделю экш-фильмов Джеки Чана.
Неделя экш-фильмов известного китайского актера Джеки Чана стартует 21 июля в городе Датун (Datong). Ожидается, что Димаш выступит в ходе открытия данного фестиваля.
Отметим, что в аэропорту Пекина Димаша встретили китайские фанаты.
Пятая международная неделя экш-фильмов Джеки Чана продлится до 27 июля.
Ключевые слова: Китай, Димаш Кудайберген,
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