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    16:10, 19 Июнь 2021 | GMT +6

    Димаш Кудайберген примет участие в конкурсе «Новая волна»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген посетит конкурс «Новая волна». Об этом музыкант написал на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».

    «Друзья, официально подтверждаю то, что я прилечу на конкурс «Новая волна», где я приму участие в качестве члена жюри и гостя. До встречи!!!», - написал Димаш.


    Конкурс «Новая волна» — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки.

    С 2001 по 2014 год проводился в латвийском курорте Юрмале. С 2015 по 2019 год конкурс проводился в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.

    «Новая волна-2021» пройдет в Сочи в New Wave Hall с 19 по 25 августа.


    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Главная
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