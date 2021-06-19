16:10, 19 Июнь 2021 | GMT +6
Димаш Кудайберген примет участие в конкурсе «Новая волна»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский певец Димаш Кудайберген посетит конкурс «Новая волна». Об этом музыкант написал на своей странице в сети Instagram, передает МИА «Казинформ».
«Друзья, официально подтверждаю то, что я прилечу на конкурс «Новая волна», где я приму участие в качестве члена жюри и гостя. До встречи!!!», - написал Димаш.
Конкурс «Новая волна» — ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки.
С 2001 по 2014 год проводился в латвийском курорте Юрмале. С 2015 по 2019 год конкурс проводился в Сочи. Идея конкурса принадлежит композиторам Игорю Крутому и Раймонду Паулсу.
«Новая волна-2021» пройдет в Сочи в New Wave Hall с 19 по 25 августа.