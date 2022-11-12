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Димаш Кудайберген примет участие в конференции TEDxGateaway

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
12 Ноября 2022, 23:55
Димаш Кудайберген примет участие в конференции TEDxGateaway

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 18 ноября Димаш Кудайберг примет участие в TEDxGateway — крупнейшем и самой большой конференции в Азии. Мероприятие будет проходить в NCPA (Театр Тата), Мумбаи, Индия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

TED — это платформа для обмена знаниями, место, где сотрудничество является связующим звеном между людьми. TED расшифровывается как «Технологии, развлечения, дизайн» — три области, которые вместе формируют наше будущее.

TEDxGateway — это независимо организованное мероприятие TED, информационный центр, который предлагает бесплатные знания и идеи от самых вдохновенных мыслителей мира.

Спикеры конференции — это выдающиеся личности, мировые лидеры, ученые, дизайнеры, IT-специалисты, философы, музыканты, члены кабинета министров, лауреаты Нобелевской премии, которые собираются, чтобы поделиться важными идеями.

Конференцию посетят более 1300 человек и более 50 000 будут смотреть ее в прямом эфире по всему миру.


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