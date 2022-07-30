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Димаш Кудайберген приложит усилия для популяризации науки в Казахстане
30 Июля 2022 00:14

Димаш Кудайберген приложит усилия для популяризации науки в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген посетил сегодня Министерство науки и высшего образования РК. Об этом сообщил глава ведомства Саясат Нурбек в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Сегодня к нам в гости приходил @Димаш Кудайберген. Артист с мировым именем поделился своими идеями по развитию студенческого творчества и проектов с участием студенческой молодежи», - написал министр.

По его словам, они также обсудили вопросы подготовки кадров для креативной индустрии и менеджмента в сфере культуры.

«Предложения Димаша Кудайбергена мы обязательно учтем в работе Министерства науки и высшего образования. Договорились регулярно обмениваться мнениями и продолжить наше общение. Очень радует, что Димаш готов приложить усилия и свои возможности для популяризации науки и образования», - добавил Саясат Нурбек.


Фото: Instagram/gylym_jogarybilim

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