Димаш Кудайберген прилетел в Актобе на конкурс Baqytty Bala

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Известный исполнитель Димаш Кудайберген курирует стартовавший в Актобе III Детский международный открытый вокальный конкурс Baqytty Bala, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт конкурса в Instagram.

Димаш Кудайберген пожелал удачи юным конкурсантам.

Напомним, 7 августа у конкурсантов прошла первая репетиция в концертном зале «Өнер орталығы» под руководством режиссера фестиваля Анны Обоянской, а 9 августа состоялась встреча с журналистами. В конкурсе участвуют юные исполнители из 7 стран.

Всего поступило для участия 200 заявок, из которых были выбраны 20.

В Гала-концерте выступят победительница конкурса «Славянский базар» Рухия Байдукенова, а также призер конкурса Junior Eurovision Каракат Башанова.

Как передает dimashnews.com, на вопрос о том, чем Baqytty Bala отличается от других фестивалей, руководитель творческого центра «DimashAli» Канат АйтбаевКанат Айтбаев ответил: «Baqytty Bala» – это фестиваль, где мы должны не только состязаться, но и найти друг друга, найти друзей по жизни и по творчеству. Познакомившись вчера с детьми, мы увидели, что они уже стали друзьями. Они играют, шутят, веселятся. Поэтому, мы можем смело сказать, что наша главная цель достигнута. Ведь подобные конкурсы и фестивали должны оставлять в сердце только положительные эмоции».

Режиссер фестиваля Анна Обоянская отметила, что каждый год в конкурсе участвуют дети с очень высоким вокальным мастерством: «Меня распирает огромная гордость за наших конкурсантов. Участники всех трех сезонов – вокалисты действительно высокого уровня. И мы всегда видим успехи наших детей в дальнейшем, ведь все они становятся лауреатами больших конкурсов, как на уровне свой страны, так и на международном».

На один из самых главных интересующих всех конкурсантов вопросов, как будут оцениваться выступления детей и на что будет обращено особое внимание, ответили члены судейской коллегии:

«Сейчас идет волна музыкально одаренных детей, ничем не уступающим взрослым исполнителям. Они выступают на сцене, как состоявшиеся артисты. Мельком увидев репетицию, я испугалась, как я буду судить сегодня. Это очень волнительно. Как жюри, в первую очередь я обращаю внимание на интонационную чистоту исполнения, музыкальность. Также немаловажны красота, артистизм, сценические образы, наряды. Все дети огромные молодцы и очень талантливые. Нам будет очень сложно», – ответила член жюри Светлана Айтбаева.

Член жюри, доктор эстетики Николай Текелиев поделился, что обращает внимание на все, даже самые незначительные вещи: «Так как это вокальный конкурс, в первую очередь идет, конечно же, вокальное мастерство. Но лично я обращаю внимание на все детали: как ребенок одет, какой у него репертуар, как он вышел на сцену, как с нее ушел. Я всегда говорю всем конкурсантам: «Ваше исполнение начинается за кулисами и заканчивается там же». Так что нужно достойно выйти на сцену и достойно с нее уйти. Также важен репертуар. Когда идет песня на незнакомом мне языке, я всегда спрашиваю конкурсантов, о чем была эта песня. Для меня немаловажен возраст участника и то, о чем он поет. Когда ребенок поет о том, что умирает от любви, мне такое не по душе».

Член жюри, узбекская певица Сильвия Андрианалариманга отметила, что больше всего ценит в конкурсантах их индивидуальность: «Не нужно пытаться кого-то копировать, нужно быть собой. Источать свою собственную харизму и индивидуальность. Если участник будет собой, я это почувствую».



