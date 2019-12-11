+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -12 °С
Алматы: -3 °С
USD 386.19 EUR 427.71
RUB 6.07 CNY 54.87
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Димаш Кудайберген прилетает в Нур-Султан

11 Декабря 2019 20:02
Поделиться:
Димаш Кудайберген прилетает в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря 2019 года всемирно известный певец Димаш Кудайберген прилетает в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Новости по теме

Димаш Кудайберген произвел фурор в Нью-Йорке
Первые фото и видео концерта Димаша Кудайбергена в Нью-Йорке появились в Сети Шоу начинается: в Сети появилось видео встречи Димаша Кудайбергена в аэропорту Нью-Йорка Фанаты, флаги и цветы: Димаш Кудайберген прибыл в Нью-Йорк

Среди тех, кто будет встречать прославленного молодого исполнителя - студенты и преподаватели Казахского национального университета искусств - Димаш является магистрантом 2 курса этого вуза.

Время прибытия самолета - 16.00.

Напомним, Димаш Кудайберген возвращается из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.

Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Нур-Султан, Культура, Димаш Кудайберген,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив