Димаш Кудайберген прилетает в Нур-Султан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря 2019 года всемирно известный певец Димаш Кудайберген прилетает в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Среди тех, кто будет встречать прославленного молодого исполнителя - студенты и преподаватели Казахского национального университета искусств - Димаш является магистрантом 2 курса этого вуза.

Время прибытия самолета - 16.00.

Напомним, Димаш Кудайберген возвращается из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.

Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub