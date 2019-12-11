Димаш Кудайберген прилетает в Нур-Султан
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 12 декабря 2019 года всемирно известный певец Димаш Кудайберген прилетает в Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.
Среди тех, кто будет встречать прославленного молодого исполнителя - студенты и преподаватели Казахского национального университета искусств - Димаш является магистрантом 2 курса этого вуза.
Время прибытия самолета - 16.00.
Напомним, Димаш Кудайберген возвращается из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.
Фото: vk.com/dimashdearseurasianfanclub
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