31 Мая 2022 13:06

Димаш Кудайберген презентовал новый музыкальный клип

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Композиция и клип уже доступны для прослушивания и просмотра на всех музыкальных стриминговых платформах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Dimashnews.com.

Популярный казахстанский певец Димаш Кудайберген представил свой новый музыкальный клип на песню «О’кей».

Об истории создания и посыле клипа рассказала его режиссер Алина Верипя. Как поделилась Алина, когда ей представилась возможность снять музыкальное видео для Димаша, у нее перехватило дыхание. Композиция настолько вдохновила ее, что получив ответ от исполнителя, она тут же принялась писать сценарий.

«Это очень красивая и глубокая история любви, которая происходит в годы сталинских репрессий. В этом ужасе, в этом пронизывающем холоде, в этой преступности рождается любовь двух людей, которые будто бы пришли не из этого мира. Они настолько чисты, настолько красивы в своих чувствах, что никакой тьмой невозможно погасить этот свет. Вы поймете, когда посмотрите клип», - поделилась Алина Верипя.

Клип снимали в Санкт-Петербурге, так как тот колорит тяжелого и страшного 1937 года не смог бы передать ни один город.

Алина Верипя отметила, что съемки проходили гладко.

«При просмотре клипа, вы увидите, насколько глубоко каждую сцену прожил Димаш. Он настолько вжился в роль, что у нас практически не было повторных дублей. Наш оператор Дмитрий Фольмер и вся команда получали огромное удовольствие от каждого кадра, каждого взгляда. Это были потрясающие съемки», - сказала А. Верипя.





Ранее сообщалось, что 18 февраля Димаш Кудайберген прибыл в Санкт-Петербург и приступил к съемкам своего нового музыкального клипа. Авторами песни являются известные российские композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев.