Димаш Кудайберген презентовал новую песню «Strangers»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный певец Димаш Кудайберген презентовал свою новую песню Strangers, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Премьера песни «Strangers», полную версию вы можете увидеть на моем YouTube канале», - подписал певец видеоролик с отрывком из песни.

Успехов Димашу в комментариях пожелали как казахстанские звезды в лице Сакена Майгазиева, Ержана Максима, так и зарубежные, такие как Элен Сегара. Положительный отклик оставил даже экс-футболист «Челси» и «Порто» Пауло Ферейра.

Напомним, 19 августа певец выступил на открытии фестиваля «Новая волна 2021» в Олимпийском парке Сочи.

Димаш выступил на открытии фестиваля «Новая волна 2021» с композицией «Your Love», премьера которой состоялась 8 марта 2020 года на юбилейном вечере дизайнера Валентина Юдашкина. Песня композитора Игоря Крутого на стихи Лары Фабиан впервые звучала под сводами New Wave Hall. Удивительная в своей неожиданной трактовке постановка номера символизировала сложности и преграды, которые нужно преодолеть, чтобы достичь настоящей любви.