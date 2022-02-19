Димаш Кудайберген представит новую композицию с Игорем Крутым

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 18 февраля Димаш Кудайберген прибыл в Санкт-Петербург и приступил к съемкам своего нового музыкального клипа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Премьера новой композиции Димаша под названием «О’кей» состоится 5 марта в программе «Центральное телевидение» на российском телеканале НТВ. Авторами песни являются известные российские композиторы Игорь Крутой и Игорь Николаев.

В композиции, органично сочетающей в себе современную музыку и элементы классического звучания, лирический герой предается воспоминаниям об ушедшей любви.

С сентября 2021 артист находился в Китае, куда приехал для съемок в проекте Shine! Super brother/ Погоня за светом. Первый выпуск шоу вышел в эфир Dragon TV и Youku.com 20 ноября 2021 года. 29 января 2022 года определилась команда-победитель проекта. Ею была признана команда Димаша «В шесть раз быстрее скорости света».

Во время своего пребывания в Китае певец успел принять участие во многих крупных мероприятиях, таких как новогодний гала-концерт Sailing 2022, гала-концерт CCTV Global Chinese Music Charts, Международный кинофестиваль Silk Road International Film Festival, Церемония Action League Charity Award Ceremony и других.

3 января 2022 года Димаш также принял участие в музыкальном клипе Зимней Олимпиады 2022, который стал официальным девизом зимних Олимпийских и Паралимпийских игр.

С 25 марта 2022 года, спустя два года затянувшейся пандемии, Димаш возобновит свою концертную деятельность. Первое его шоу состоится в крупнейшем городе ОАЭ Дубае. Следом концерты пройдут в Минске (Беларусь), Дюссельдорфе (Германия) и Праге (Чехия).