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Димаш Кудайберген представил новую песню «Your Love»
9 Марта 2020 01:00
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МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген представил новую песню «Your Love», которую он исполнил в Государственном Кремлевском дворце в российской столице, передает МИА «Казинформ».
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Новая композиция представлена на его канале в YouTube.Как сообщил в Instagram композитор Игорь Крутой, специально для Димаша стихи для новой композиции сочинила знаменитая певица Лара Фабиан, которая высоко оценивает талант молодого исполнителя. Она предложила композитору написать музыку на эти стихи.
Новую песню Димаш исполнил на Вечере Валентина Юдашкина 8 марта, а также предстоит исполнение на большом сольном концерте в «Мегаспорте» 9 марта. Запись симфонического оркестра прошла на «Мосфильме», а съёмка первой репетиции с Димашем над новой песней состоялась дома у Игоря Крутого.
Ключевые слова: Культура, Видео, Димаш Кудайберген,
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