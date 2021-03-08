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    15:49, 08 Март 2021 | GMT +6

    Димаш Кудайберген поздравил женщин с 8 Марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно популярный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген обратился к своим поклонницам с поздравлением по случаю 8 Марта, передает МИА «Казинформ».

    «Дорогие женщины! Мамы и сестры! Поздравляю вас от всей души с прекрасным цветущим праздником - Международным женским днём! Цветите подобно нежным цветам, вестникам красоты нашей жизни! Пусть ваши души искрятся светом, а песня счастья всегда сопровождает сердца. Пусть ваш дом будет полон радости, удачи и хорошего настроения!» - написал в Instagram Димаш.

    Пожелания женщинам артист написал на трех языках – казахском, русском и английском – и проиллюстрировал фотографией поля с цветущими тюльпанами. За два часа публикация набрала около сорока тысяч отметок «нравится» и более 2,5 тысяч комментариев от благодарных поклонниц.

    «Спасибо, любимый Певец! И масштаб твой – не букет, а поле цветов!» - ответила Димашу пользователь lena_save78.


    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Общество
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