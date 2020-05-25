Димаш Кудайберген поздравил выпускников НИШ Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – 108 выпускников Назарбаев Интеллектуальной школы города Петропавловска поздравил Димаш Кудайберген, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы учебного заведения, последний звонок для выпускников проходил в режиме онлайн. К виртуальному торжеству подключилось 160 аккаунтов. Присоединились не только сами выпускники, но и их родители и учителя - более 300 человек.

«Дорогие учителя, выпускники! Поздравляю вас со знаменательным днем. Я уверен, что вы будете не покладая рук работать ради будущего нашей страны и сможете достичь больших высот. Желаю вам крепкого здоровья и достижений», - говорится в видеопоздравлении Димаша Кудайбергена.

Торжественное мероприятие было организовано с помощью платформы «Microsoft Teams».

«В Назарбаев интеллектуальной школе минувший учебный год запомнится получением аккредитации CIS - это подтверждение соответствия мировым образовательным стандартам высшего класса. Директор Назарбаев Интеллектуальной школы Нургали Елшибеков отметил, что последняя четверть была нелегкой, она прошла в дистанционном формате, но педагогический коллектив справился со всеми трудностями», - добавили в пресс-службе.

В этом году последний звонок прозвучал для 915 выпускников школ города Петропавловска. 21 ученик отмечен знаком «Алтын белгі», 18 учащихся получат аттестат с отличием.