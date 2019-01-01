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Димаш Кудайберген поздравил с Новым годом своих поклонников

1 Января 2019 01:36 50
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Димаш Кудайберген поздравил с Новым годом своих поклонников

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген поздравил с Новым годом своих поклонников на трех языках, передает МИА «Казинформ».

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«С новым годом 2019! Семейного счастья!

В новом году много позитивных новостей.

Много улыбок!

Ощущать счастье в каждую секунду, каждый день, все предстоящие годы и быть всегда здоровым!» - написал селебрити на своей странице с соцсети. А также поздравил на родном и английском языках:

«2019 жаңа жылмен құттықтаймын! Жаңа жыл көптеген жақсылық алып келсін! Көптеген сыңғыр күлкімен қарсы алсын! Әр бір секунд сайын бақыт, Әр бір күн сайын бақыт, әр жыл сайын бақытты болындар. Денсаулықтарын мықты болсын!»

«Happy New year 2019! Family happiness! In the new year so much good! A lot of smile! Happy every second, happy every day, happy every year, healthy forever!»

 

 

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Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
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Автор:

Айгуль Биданова

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