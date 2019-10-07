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Димаш Кудайберген поздравил Геннадия Головкина с победой
7 Октября 2019 12:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный певец Димаш Кудайберген поздравил Геннадия Головкина с победой над украинцем Сергеем Деревянченко, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Поздравляю, брат, с очередной ошеломляющей победой!!! По-другому и быть не могло!» - написал Димаш Кудайберген на своей странице в Instagram .
Напомним, ранее Елбасы Нурсултан Назарбаев поздравил Геннадия Головкина с победой в боксерском поединке за звание чемпиона мира по версиям IBF и IBO
Также юные карагандинские спортсмены провели флешмоб в поддержку Головкина.
Ключевые слова: Спорт, Димаш Кудайберген, Головкин,
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