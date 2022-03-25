НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген получил награду EMIGALA Fashion Awards в Дубае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в Дубае прошла ежегодная церемония EMIGALA Awards. Я удостоился награды «Лучшая международная звезда». Хочу выразить особую благодарность организаторам», - поделился артист в своем Instagram .

Как отмечает портал DIMASHNEWS, 24 марта в отеле Burj Al Arab в Дубае масштабно и ярко прошла одна из самых больших церемоний ОАЭ EMIGALA Fashion Awards. На мероприятии Димаш исполнил песню «SOS».

Большая ночь моды EMIGALA Fashion Awards собрала известных профессионалов и ценителей выражения внутреннего мира человека через его образ. Премия нацелена на раскрытие индивидуальности и сосредоточена на трех основных идеях: инклюзивность — включение характера и культуры в облик человека, разнообразие — самовыражение через моду национальных особенностей и подлинность — подчеркивание внутреннего «я» каждого человека.

Зрители могли следить за появлением звезд на красной дорожке и за церемонией GALA Fashion Awards 2022 в прямом эфире крупных телеканалов Дубая.

Димаш Кудайберген появился на красной дорожке в сопровождении своих бабушек — Миуа и Бибигуль, а также директора EMIGALA Fashion Awards доктора Мишеля Дахера.

Как исполнитель с международным именем, Димаш получил награду Emigala international Award и посвятил ее своей бабушке Миуа, которая внесла большой вклад в обучение своего внука музыке, когда он был ребенком.