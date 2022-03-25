Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Димаш Кудайберген получил награду EMIGALA Fashion Awards в Дубае

Автор:  
Арайлым Мұрат
25 Марта 2022, 18:00
Димаш Кудайберген получил награду EMIGALA Fashion Awards в Дубае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген получил награду EMIGALA Fashion Awards в Дубае, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вчера в Дубае прошла ежегодная церемония EMIGALA Awards. Я удостоился награды «Лучшая международная звезда». Хочу выразить особую благодарность организаторам», - поделился артист в своем Instagram .

Как отмечает портал DIMASHNEWS, 24 марта в отеле Burj Al Arab в Дубае масштабно и ярко прошла одна из самых больших церемоний ОАЭ EMIGALA Fashion Awards. На мероприятии Димаш исполнил песню «SOS».

Большая ночь моды EMIGALA Fashion Awards собрала известных профессионалов и ценителей выражения внутреннего мира человека через его образ. Премия нацелена на раскрытие индивидуальности и сосредоточена на трех основных идеях: инклюзивность — включение характера и культуры в облик человека, разнообразие — самовыражение через моду национальных особенностей и подлинность — подчеркивание внутреннего «я» каждого человека.

Зрители могли следить за появлением звезд на красной дорожке и за церемонией GALA Fashion Awards 2022 в прямом эфире крупных телеканалов Дубая.

Димаш Кудайберген появился на красной дорожке в сопровождении своих бабушек — Миуа и Бибигуль, а также директора EMIGALA Fashion Awards доктора Мишеля Дахера.

Как исполнитель с международным именем, Димаш получил награду Emigala international Award и посвятил ее своей бабушке Миуа, которая внесла большой вклад в обучение своего внука музыке, когда он был ребенком.


Культура   Арабские эмираты   Димаш Кудайберген  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Самые востребованные и дефицитные кадры назвали в Минтруда РК
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной