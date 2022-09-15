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Димаш Кудайберген получил медаль от Папы Римского

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
15 Сентября 2022, 01:35
Димаш Кудайберген получил медаль от Папы Римского

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген получил медаль от Папы Римского. Радостной новостью певец поделился на своей странице в Instagram, передает МИА «Казинформ».

«Большое спасибо Папе Римскому за врученную медаль. Пусть ваша жизнь будет долгой», - написал Димаш.

photo Напомним, Папа Римский Франциск прибыл по приглашению Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом в Казахстан 13 сентября. Понтифика лично в столичном аэропорту встретил Глава государства, вместе они провели встречу с представителями гражданского обществ и дипломатическим корпусом. Папа Римский принял участие в открытии Vll Съезда лидеров мировых и традиционных религий 14 сентября. Кроме того, понтифик провел Святую мессу в столице Казахстана, которую посетили более 7 тыс. человек.


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