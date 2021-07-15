Димаш Кудайберген поднял флаг юбилейного «Славянского базара»

ВИТЕБСК. КАЗИНФОРМ - В белорусском Витебске прошла церемония поднятия флага фестиваля «Славянский базар в Витебске». Честь поднять главный символ фестиваля была предоставлена обладателям Гран-при конкурса Димашу Кудайбергену и Ангелине Ломако, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

В полночь в Летнем амфитеатре состоялась церемония поднятия фестивального флага, которая является необъемлемой частью «Славянского базара в Витебске». В юбилейный год фестиваля мероприятие прошло насыщенно.

В программе были дрифтинг и музыкально-хореографические номера от воспитанников именитых витебских студий: ансамбля «Зорька», молодежного театра эстрады «Школа звезд», театра «Колесо», студии живых скульптур и других.

Честь поднять флаг юбилейного фестиваля выпала казахстанскому певцу Димашу Кудайбергену, обладателю Гран-при конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2015» и члену жюри нынешнего конкурса, и юной и Ангелине Ломако, получившей Гран-при детского конкурса в прошлом году. Сама церемония сопровождалась пиротехническим шоу.

Для оказавшихся на вечере Dears этот эпизод стал приятным сюрпризом. Увидев Димаша на площадке с флагом, Dears попросили о групповом фото, на что певец, который еще не закончил с официальной церемонией, в шутливой форме ответил: «Подождите, у меня звездный час».

Димаш поднимает флаг «Славянского базара» уже не в первый раз. Впервые ему доверили сделать это на самой первой церемонии поднятия фестивального флага в 2016 году.

«Я очень люблю Беларусь, Витебск, «Славянский базар», с огромной теплотой отношусь к этой, ставшей уже родной для меня, сцене. Поэтому неимоверно счастлив вернуться сюда снова», – поделился Димаш на мероприятии.

Ранее сообщалось о том, что в аэропорту Минска Димаша встретили поклонники из шести стран.