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    10:39, 11 Апрель 2024 | GMT +6

    Димаш Кудайберген поддержал жителей Кульсары

    құлсарыда
    Фото: Видеодан скрин

    Димаш Кудайберген прибыл в город Кульсары и встретился с пострадавшими от паводков жителями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — В эти трудные дни мы должны помогать друг другу и сплотиться воедино. Самое главное, чтобы наша страна была в безопасности, а наш народ жил в мире. Сейчас нам как никогда нужно единство. Мы должны быть терпеливыми, — сказал Димаш Кудайберген во время встречи.

    Жители Кульсары поблагодарили певца за визит и проявленную поддержку. 

    — Большое Вам спасибо, что приехали и выразили нам свою поддержку, — сказал один из местных жителей.

    Димаш добавил, что верит в то, что все нормализуется, и государство окажет поддержку населению.

    — Я читал в новостях, что государство намерено оказать всю необходимую поддержку. Я верю в это, так как и наш Президент лично заявил об этом. Сегодня причиной нашей встречи является такая ситуация, но пусть в следующий раз причиной будут только радостные события, — добавил он.

    Димаш Кудайберген
    Фото: МЧС РК

    Димаш Кудайберген также встретился с солдатами и волонтерами, которые задействованы в борьбе со стихийным бедствием, и ознакомился с процессом работы.

    Теги:
    Атырауская область Кульсары Казахстанцы Регионы Казахстана Димаш Кудайберген Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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