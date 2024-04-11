Димаш Кудайберген поддержал жителей Кульсары

Димаш Кудайберген прибыл в город Кульсары и встретился с пострадавшими от паводков жителями, передает корреспондент агентства Kazinform.

— В эти трудные дни мы должны помогать друг другу и сплотиться воедино. Самое главное, чтобы наша страна была в безопасности, а наш народ жил в мире. Сейчас нам как никогда нужно единство. Мы должны быть терпеливыми, — сказал Димаш Кудайберген во время встречи.

Жители Кульсары поблагодарили певца за визит и проявленную поддержку.

— Большое Вам спасибо, что приехали и выразили нам свою поддержку, — сказал один из местных жителей.

Димаш добавил, что верит в то, что все нормализуется, и государство окажет поддержку населению.

— Я читал в новостях, что государство намерено оказать всю необходимую поддержку. Я верю в это, так как и наш Президент лично заявил об этом. Сегодня причиной нашей встречи является такая ситуация, но пусть в следующий раз причиной будут только радостные события, — добавил он.

Фото: МЧС РК

Димаш Кудайберген также встретился с солдатами и волонтерами, которые задействованы в борьбе со стихийным бедствием, и ознакомился с процессом работы.