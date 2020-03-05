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Димаш Кудайберген поддержал китайских врачей

5 Марта 2020 14:29
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Димаш Кудайберген поддержал китайских врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный певец Димаш Кудайберген обратился к китайским врачам, борющимся с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В своем китайском инстаграме (Weibo) я увидел фотографии dear-врачей, которые сейчас мужественно спасают людей от коронавируса в Ухане. Я надеюсь, что скоро все пройдет. Берегите себя», - написал Димаш Кудайберген в Instagram .

По последним данным, в КНР зарегистрировано более 80 тысяч инфицированных. Число жертв превысило 3 тысяч. За пределами Китая уже выявлены более 12 тысяч инфицированных.


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Ключевые слова: Димаш Кудайберген, Пневмония в Китае,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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