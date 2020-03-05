Димаш Кудайберген поддержал китайских врачей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный певец Димаш Кудайберген обратился к китайским врачам, борющимся с коронавирусом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем китайском инстаграме (Weibo) я увидел фотографии dear-врачей, которые сейчас мужественно спасают людей от коронавируса в Ухане. Я надеюсь, что скоро все пройдет. Берегите себя», - написал Димаш Кудайберген в Instagram .

По последним данным, в КНР зарегистрировано более 80 тысяч инфицированных. Число жертв превысило 3 тысяч. За пределами Китая уже выявлены более 12 тысяч инфицированных.