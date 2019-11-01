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Димаш Кудайберген подарил чапан Ивану Урганту

1 Ноября 2019 10:17
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Димаш Кудайберген подарил чапан Ивану Урганту

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский певец подарил чапан ведущему программы «Вечерний Ургант» Ивану Урганту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Программа вышла на Первом канале в 01:25 по времени Нур-Султана. Помимо казахстанца участие в программе приняли композитор Игорь Крутой и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.


И Д. Кудайберген, и А. Сотникова ранее приняли участие в большом концерте в Нью-Йорке, посвященном 65-летию Игоря Крутого. Концерт закончился триумфом казахстанского певца.

«Игорь Яковлевич, у Вас большой вечер, но все орут «Димаш». Вы пожалели о том, что пригласили его сегодня на передачу?» - пошутил ведущий.


«Димаш-то крутой, поэтому, что же тут скажешь…», - парировал известный композитор.

И. Ургант задал также вопрос и казахстанскому певцу, спросив его о любимой песне, сочиненной И. Крутым.


«Я не могу ответить на этот вопрос, у меня все песни любимые», - дипломатично ответил Димаш.

В середине программы певец подарил И. Урганту чапан, подчеркнув, что в Казахстане этот национальный наряд дарят уважаемым людям. «Такие вещи есть только у меня и у Николаса Кейджа», - тут же пошутил ведущий.

Напомним, Д. Кудайберген был приглашен для участия в программе «Вечерний Ургант».

Позже певец сам анонсировал программу, опубликовав соответствующий пост в Instagram.


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Ключевые слова: Культура, СМИ, Россия, Димаш Кудайберген,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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