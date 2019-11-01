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Димаш Кудайберген подарил чапан Ивану Урганту
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный казахстанский певец подарил чапан ведущему программы «Вечерний Ургант» Ивану Урганту, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Программа вышла на Первом канале в 01:25 по времени Нур-Султана. Помимо казахстанца участие в программе приняли композитор Игорь Крутой и олимпийская чемпионка Аделина Сотникова.
И Д. Кудайберген, и А. Сотникова ранее приняли участие в большом концерте в Нью-Йорке, посвященном 65-летию Игоря Крутого. Концерт закончился триумфом казахстанского певца.
«Игорь Яковлевич, у Вас большой вечер, но все орут «Димаш». Вы пожалели о том, что пригласили его сегодня на передачу?» - пошутил ведущий.
«Димаш-то крутой, поэтому, что же тут скажешь…», - парировал известный композитор.
И. Ургант задал также вопрос и казахстанскому певцу, спросив его о любимой песне, сочиненной И. Крутым.
«Я не могу ответить на этот вопрос, у меня все песни любимые», - дипломатично ответил Димаш.
В середине программы певец подарил И. Урганту чапан, подчеркнув, что в Казахстане этот национальный наряд дарят уважаемым людям. «Такие вещи есть только у меня и у Николаса Кейджа», - тут же пошутил ведущий.
Напомним, Д. Кудайберген был приглашен для участия в программе «Вечерний Ургант».
Позже певец сам анонсировал программу, опубликовав соответствующий пост в Instagram.
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