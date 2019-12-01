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Димаш Кудайберген поблагодарил фанатов после концерта в Санкт-Петербурге
1 Декабря 2019 17:44
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберге обратился к своим фанатам после концерта в Санкт-Петербурге, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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«Огромное спасибо всем дорогим санкт-петербуржцам за тёплый приём и за полный стадион. Вы невероятные. Отдельное спасибо всем моим dears, которые прилетают на мои концерты в любую точку мира. Я вас очень люблю... Следующий мой концерт через несколько дней в Америке на стадионе «BARCLAYS CENTER». Увидимся в Нью-Йорке!!!» - написал Димаш на своей странице в Instagram.
Напомним, сольный концерт Димаша Кудайбергена в Санкт-Петербурге состоялся 29 ноября.
Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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