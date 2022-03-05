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    12:10, 05 Март 2022 | GMT +6

    Димаш Кудайберген победил в номинации «Казахстанский артист года»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 4 марта 2022 года стали известны результаты ежегодной казахстанской премии «Тикетон». По его итогам победителем в номинации «Казахстанский артист года» стал Димаш Кудайберген, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

    Тикетон — казахстанская премия в области культуры, искусства и спорта объявила результаты голосования.

    Многие известные деятели в сфере кино, театра, спорта, концертной деятельности, бизнеса и общественности были представлены в различных номинациях. Почти 50 тысяч человек приняли участие в голосовании.

    В разделе концертной деятельности в шорт-лист номинации «Казахстанский артист года» вошли диджей Иманбек, хип-хоп исполнитель The Limba, творческое объединение «Ирина Кайратовна», комик Сауле Юсупова, актер Евгений Чебатков, группа «Ninety One», певица Yenlik и музыкант Димаш Кудайберген.

    Победителем в номинации «Казахстанский артист года» и лидером по общему числу голосов был признан «парень 6 октав» Димаш Кудайберген.

    Артист не первый раз становится победителем премии «Тикетон». Ранее Димаш уже являлся лидером в категориях «Казахстанский артист года» и «Эстрадный концерт года».

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Главная
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