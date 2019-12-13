Димаш Кудайберген: Однажды я вернусь на родину с Грэмми

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген порадовал поклонников многообещающим заявлением – вернуться на следующий год в Казахстан с престижной музыкальной премией «Грэмми», передает МИА «Казинформ».

«Друзья, я прилетел в Казахстан. Какое счастье быть дома, среди родственников и земляков. Спасибо всем за поздравления. Горжусь своей страной! Если Аллах пожелает, то в будущем году я вернусь на родину с Грэмми. Люблю вас», - заинтриговал в своем Instagram соотечественников Димаш Кудайберген.

Отметим, музыкальная премия «Грэмми» ежегодно, начиная с 1958 года, вручается американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи. «Грэмми» по своей сути сродни «Оскару» в кинематографе и «Эмми» - в телевизионной сфере.

Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.

Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».