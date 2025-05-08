Димаш Кудайберген объявил челлендж с новой песней
15 мая в 20:00 по времени Астанаы на YouTube Димаша Кудайбергена выйдет премьера клипа «Тау ішінде». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.
В честь премьеры Димаш объявил челлендж: самое просматриваемое и интересное видео на трек получит приз! Условия челленджа: видео до 30 секунд, TikTok или Instagram, хэштег: #TauIshindeChallenge. Челлендж продлится с 8 до 25 мая.
Приз — поездка на сольный концерт Димаша на выбор участника челленджа (Барселона, Берлин, Лондон, Рига). Перелет и проживание включены. Итоги будут озвучены 26 мая на фан-встрече в Алматы.
Ранее сообщалось, что казахстанский певец Димаш Кудайберген объявил, что его сольный концерт STRANGER скоро выйдет на больших экранах. 27 мая поклонники смогут увидеть шоу в кинотеатрах по всему Казахстану