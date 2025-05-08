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    10:51, 08 Май 2025 | GMT +5

    Димаш Кудайберген объявил челлендж с новой песней

    15 мая в 20:00 по времени Астанаы на YouTube Димаша Кудайбергена выйдет премьера клипа «Тау ішінде». Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.

    Шоу Димаша Stranger собрало аншлаг в Дюссельдорфе
    Фото: dimashnews

    В честь премьеры Димаш объявил челлендж: самое просматриваемое и интересное видео на трек получит приз! Условия челленджа: видео до 30 секунд, TikTok или Instagram, хэштег: #TauIshindeChallenge. Челлендж продлится с 8 до 25 мая.

    Приз — поездка на сольный концерт Димаша на выбор участника челленджа (Барселона, Берлин, Лондон, Рига). Перелет и проживание включены. Итоги будут озвучены 26 мая на фан-встрече в Алматы.

    Ранее сообщалось, что казахстанский певец Димаш Кудайберген объявил, что его сольный концерт STRANGER скоро выйдет на больших экранах. 27 мая поклонники смогут увидеть шоу в кинотеатрах по всему Казахстану

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Видео
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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