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Димаш Кудайберген обрел необычный статус в Аргентине

9 Декабря 2022, 03:00
Димаш Кудайберген обрел необычный статус в Аргентине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Поклонники Димаша Кудайбергена из Латинской Америки успешно завершили свою акцию по восстановлению лесов в Аргентине. Совместно с Dears со всего мира в регионе Патагония было посажено 1000 деревьев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

В мае 2022 года фан-клуб Dimash Latin Dears организовали сбор средств, направленный на восстановление лесов в аргентинской Патагонии. Изначально поклонникам казахстанского артиста удалось посадить 382 дерева, после чего они запустили вторую акцию, увеличив свою цель до 1000 деревьев.

Таким образом, в ноябре в регионе Патагония было посажено 1000 саженцев Араукарии чилийской, красивого крупного хвойного дерева, которое может прожить до 2000 лет.

После завершения успешного завершения акции на имя Димаша был выдан сертификат «Хранитель леса».


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