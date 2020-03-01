Димаш Кудайберген обратился к фанатам на японском и английском языках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген разместил на своей странице в Instagam обращение к фанатам на японском и английском языках - певец пригласил своих поклонников на Tokyo Jazz Festival, передает МИА «Казинформ».

Димаш Кудайберген порадует многомиллионную армию поклонников джазовой композицией.

Как сообщалось ранее, 19-ый Tokyo Jazz Festival пройдет 22-24 мая в столице Японии. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей Страны восходящего солнца, который берет свои истоки в 2002 году. Он известен приглашением поистине выдающихся артистов джаза. В этом году организаторы музыкального действа ожидают 90 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что Димашу предстоит выступить на одной сцене с легендами джаза. Это Херберт Джеффри Хэнкок – американский джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века, а также один из ведущих саксофонистов современного джаза, номинант на премию Грэмми Джошуа Редман (США).



