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Димаш Кудайберген обратился к фанатам на японском и английском языках

1 Марта 2020 10:35
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Димаш Кудайберген обратился к фанатам на японском и английском языках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген разместил на своей странице в Instagam обращение к фанатам на японском и английском языках - певец пригласил своих поклонников на Tokyo Jazz Festival, передает МИА «Казинформ».

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Димаш Кудайберген порадует многомиллионную армию поклонников джазовой композицией.

Как сообщалось ранее, 19-ый Tokyo Jazz Festival пройдет 22-24 мая в столице Японии. Это один из крупнейших музыкальных фестивалей Страны восходящего солнца, который берет свои истоки в 2002 году. Он известен приглашением поистине выдающихся артистов джаза. В этом году организаторы музыкального действа ожидают 90 тысяч зрителей.

Стоит отметить, что Димашу предстоит выступить на одной сцене с легендами джаза. Это Херберт Джеффри Хэнкок – американский джазовый пианист и композитор, обладатель 14 премий Грэмми и один из наиболее влиятельных джазовых музыкантов XX века, а также один из ведущих саксофонистов современного джаза, номинант на премию Грэмми Джошуа Редман (США).



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Ключевые слова: Культура, Димаш Кудайберген,
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