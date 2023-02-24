Димаш Кудайберген объявил танцевальный кастинг для участия в мировом туре Stranger

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген ищет профессиональных танцоров для участия в своем мировом туре Stranger. К участие в отборе приглашаются все заинтересованные танцоры, работающие в стилях хип-хоп и контемпорари, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Потенциальным участникам предлагают выполнить два простых условия для участия в кастинге: выбрать любой из понравившихся треков Димаша и записать свою версию танца (хронометраж до 60 секунд), а затем выложить это видео постом в одной из доступных социальных сетей: Instagram, TikTok, Facebook или Weibo с хэштегом #TourStranger_Сasting. В описание необходимо добавить текст: «Хочу пройти кастинг танцоров и участвовать в мировом туре Димаша Кудайбергена с шоу Stranger». Пост не следует удалять до 10 марта.

Все видео будут тщательно отсмотрены командой артиста. Танцоры, прошедшие первый этап отбора, получат персональные сообщения в социальной сети, в которой принимали участие. И будут приглашены на финальный этап кастинга, который пройдет оффлайн.

Ближайшие концерты в рамках тура Stranger пройдут 29 апреля в Ереване на территории спортивно-концертного комплекса имени Карена Демирчяна, и 6 мая в Анталье на стадионе Akdeniz University Stadium.

Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash