Димаш Кудайберген номинирован на музыкальную премию «Виктория»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всемирно известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген номинирован на российскую музыкальную премию «Виктория», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В борьбу за звание «Вокалист года в классической музыке» вступают Ильдар Абдразаков, Аида Гарифуллина, Хибла Герзмава, Димаш Кудайберген, Анна Нетребко и Ольга Перетятько . Напомним, что все эти годы в этой номинации побеждала Анна Нетребко. Кому достанется золотая статуэтка премии «Виктория» в этом году?» - говорится в сообщении организаторов, опубликованном на официальном аккаунте в Instagram.





Кроме того, Димаш представлен в номинации «Песня года».

«Сразу шесть песен претендуют на звание «Песни года»: «Про белые розы» в исполнении Димы Билана, «Любовь уставших лебедей» Димаша Кудайбергенова, «Хорошо» Александра Маршала, Николая Расторгуева и Александра Иванова, «Чего ты хочешь от меня» Валерия Меладзе, «Зацепила» Артура Пирожкова и Life Zivert. И никто пока не готов делать прогнозы, кому достанется победа», - сообщили организаторы.

Отметим, с песней «Любовь уставших лебедей» номинированы также ее авторы – композитор Игорь Крутой («Композитор года») и поэт Михаил Гуцериев («Поэт года»).

Победителей назовут 5 декабря на церемонии вручении премии в Государственном Кремлёвском дворце в Москве.