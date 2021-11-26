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Димаш Кудайберген номинирован на музыкальную премию «Виктория-2021»

26 Ноября 2021 00:45
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Димаш Кудайберген номинирован на музыкальную премию «Виктория-2021»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Российская национальная музыкальная премия «Виктория» объявила шорт-лист номинантов 2021 года. Димаш Кудайберген заявлен в категории «Певец года», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

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Организаторы премии сообщили, что церемония награждения будет проходить 2 декабря в Государственном Кремлевском дворце.

— С каждым годом нашей премии все больше доверяет и профессиональное сообщество, и массовый слушатель. Свидетельство этому — рекордное количество заявок и голосов членов жюри. Премия «Виктория» открывает путь к успеху многим музыкантам, и сегодня, учитывая, что сделала с музыкальным рынком индустрия, артистам, композиторам, поэтам и продюсерам особенно нужна поддержка, — заявил президент премии «Виктория» Юрий Костин. — Мы хотим объединить всю музыкальную индустрию и совместно совершить качественный прорыв в развитии отечественной музыки, а это возможно только в том случае, если в индустрии будут присутствовать конкуренция, азарт и энтузиазм.

В этом году на соискание премии «Виктория» было подано рекордное количество заявок — свыше 700. В шорт-лист вошли лучшие претенденты по 13 номинациям.

На соискание премии в категории «Певец года» номинированы такие известные артисты, как Дима Билан, Леонид Агутин, Jony, Филипп Киркоров. Димаш представлен в данной категории с композицией «Я скучаю по тебе».

Еще одна композиция в исполнении Димаша «Аве Мария», впервые прозвучавшая на фестивале «Новая волна 2021» в Сочи, сопровождает соискателя в категории «Композитор года» — Игоря Яковлевича Крутого.

Напомним, что в 2019 году Димаш уже становился победителем Российской национальной музыкальной премии «Виктория» сразу в двух номинациях — «Открытие года» и «Лучший исполнитель в классической музыке» с композицией «Олимпико».

В прошлом году Димаш выступил на премии с песней Your Love, музыку к которой написал Игорь Крутой, а слова – всемирно известная певица Лара Фабиан.

С полным списком номинантов 2021 года можно ознакомиться на официальном сайте премии «Виктория».


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#Культура   #Видео   #Димаш Кудайберген  
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