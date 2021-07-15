Димаш Кудайберген на «Славянском базаре» рассказал о своей заветной мечте

ВИТЕБСК. БЕЛТА – КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген мечтает дать сольный концерт на одной из самых престижных сценических площадок мира - на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Об этом артист сообщил на пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, передает МИА «Казинформ».

Одна заветная мечта обладателя Гран-при конкурса молодых исполнителей «Славянский базар-2015» воплотилась в жизнь: на MTV впервые прозвучала песня артиста на казахском языке «Священная земля». Следующей большой целью для певца будет сольный концерт в Лондоне. «Мечтаю выступить на «Уэмбли». Это та мечта, над которой я работаю, и уверен, что она однажды исполнится. Я всегда продумываю свои концерты до мелочей. И почти всегда они мне полностью не нравятся, так как я критично отношусь к себе и вижу, что можно улучшить», - рассказал о планах Димаш Кудайберген.

Он добавил, что у него есть еще одна мечта, связанная с Витебском. «Очень хотелось бы дать большой концерт в Витебске. Я люблю этот город. И Беларусь для меня стала почти родной. Меня поражает гостеприимность и доброта вашего народа. Когда я впервые приехал в вашу страну и посмотрел вокруг, то подумал, что белорусы - это те же казахи, только светловолосые и голубоглазые», - отметил артист.