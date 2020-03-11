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Димаш Кудайберген, Киев қаласына қош келдіңіз – как встретили казахстанского певца в Украине
КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Украинские фанаты горячо встретили Димаша Кудайбергена в Международном киевском аэропорту Жуляны, передает МИА «Казинформ».
В их руках - флажки Казахстана и Украины, цветы и подарки, плакаты с надписью: «Спустя 8 лет «Дайдидау» вернулась в Украину!».
Аэропорт Жуляны встретил Димаша на казахском языке. Голос диспетчера громко объявил: «Димаш Кудайберген, Киев қаласына қош келдіңіз!»- «Димаш Кудайберген, добро пожаловать в Киев!».
По информации dimashnews.com, также фанаты подарили Димашу очень символичный подарок – Церемониальную булаву, которая является символом гетманской власти.
«Ваше пение и голос навсегда и бесповоротно покорили нас и наши сердца. Пусть эта булава служит неким символом власти Вашего творчества над нашими сердцами», – с улыбкой сказали поклонники, вручая Димашу подарок.
Напомним, на днях Димаш Кудайберген представил новую песню «Your Love», которую он исполнил в Государственном Кремлевском дворце в Москве.
Ранее концерты Димаша с большим успехом прошли в Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Риге.
Сегодня, 11 марта, запланирован концерт в Киеве, 19 марта – в Гамбурге, 21 марта – в Дюссельдорфе, 25 марта – в Праге, 29 марта в Штутгарте и 4 апреля – в Минске.
Как сообщалось ранее, в рамках Arnau tour Димаш даст 11 концертов.
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