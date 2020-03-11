+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -5 °С
Алматы: -1 °С
USD 393.60 EUR 446.85
RUB 5.47 CNY 56.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Димаш Кудайберген, Киев қаласына қош келдіңіз – как встретили казахстанского певца в Украине

11 Марта 2020 02:21
Поделиться:
Димаш Кудайберген, Киев қаласына қош келдіңіз – как встретили казахстанского певца в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Украинские фанаты горячо встретили Димаша Кудайбергена в Международном киевском аэропорту Жуляны, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Радио Эквадора проведет трехчасовой марафон песен Димаша
Димаш Кудайберген номинирован на звание самого красивого мужчины года Димаш посвятил песню Лейсан, которую навещал в Казанском хосписе Триумфальное приземление в Казани: «космический» Димаш Кудайберген устроил ажиотаж в аэропорту

В их руках - флажки Казахстана и Украины, цветы и подарки, плакаты с надписью: «Спустя 8 лет «Дайдидау» вернулась в Украину!».


Аэропорт Жуляны встретил Димаша на казахском языке. Голос диспетчера громко объявил: «Димаш Кудайберген, Киев қаласына қош келдіңіз!»- «Димаш Кудайберген, добро пожаловать в Киев!».


По информации dimashnews.com, также фанаты подарили Димашу очень символичный подарок – Церемониальную булаву, которая является символом гетманской власти.



«Ваше пение и голос навсегда и бесповоротно покорили нас и наши сердца. Пусть эта булава служит неким символом власти Вашего творчества над нашими сердцами», – с улыбкой сказали поклонники, вручая Димашу подарок.


Напомним, на днях Димаш Кудайберген представил новую песню «Your Love», которую он исполнил в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Ранее концерты Димаша с большим успехом прошли в Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Риге.

Сегодня, 11 марта, запланирован концерт в Киеве, 19 марта – в Гамбурге, 21 марта – в Дюссельдорфе, 25 марта – в Праге, 29 марта в Штутгарте и 4 апреля – в Минске.

Как сообщалось ранее, в рамках Arnau tour Димаш даст 11 концертов.




Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Украина, Димаш Кудайберген,
Поделиться:

Автор:

Гульмира Байзакова

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив