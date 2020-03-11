Димаш Кудайберген, Киев қаласына қош келдіңіз – как встретили казахстанского певца в Украине

КИЕВ. КАЗИНФОРМ - Украинские фанаты горячо встретили Димаша Кудайбергена в Международном киевском аэропорту Жуляны, передает МИА «Казинформ».

В их руках - флажки Казахстана и Украины, цветы и подарки, плакаты с надписью: «Спустя 8 лет «Дайдидау» вернулась в Украину!».

Аэропорт Жуляны встретил Димаша на казахском языке. Голос диспетчера громко объявил: «Димаш Кудайберген, Киев қаласына қош келдіңіз!»- «Димаш Кудайберген, добро пожаловать в Киев!».

По информации dimashnews.com, также фанаты подарили Димашу очень символичный подарок – Церемониальную булаву, которая является символом гетманской власти.

«Ваше пение и голос навсегда и бесповоротно покорили нас и наши сердца. Пусть эта булава служит неким символом власти Вашего творчества над нашими сердцами», – с улыбкой сказали поклонники, вручая Димашу подарок.

Напомним, на днях Димаш Кудайберген представил новую песню «Your Love», которую он исполнил в Государственном Кремлевском дворце в Москве.

Ранее концерты Димаша с большим успехом прошли в Краснодаре, Казани, Екатеринбурге, Риге.

Сегодня, 11 марта, запланирован концерт в Киеве, 19 марта – в Гамбурге, 21 марта – в Дюссельдорфе, 25 марта – в Праге, 29 марта в Штутгарте и 4 апреля – в Минске.

Как сообщалось ранее, в рамках Arnau tour Димаш даст 11 концертов.





