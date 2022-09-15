Димаш Кудайберген исполнит гимн перед третьим боем Головкина с «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген исполнит гимн перед началом третьего боя Головкина с «Канело» в Лас-Вегасе, передает МИА «Казинформ».

«17 сентября Димаш Кудайберген по специальному приглашению Геннадия Головкина планирует поддержать нашего героя GGG, исполнив Государственный гимн перед началом его третьего боя с «Канело» в Лас-Вегасе. Желаем нашему спортсмену победы!» - говорится в сообщении, опубликованном на странице dimash.news в Instagram .

Ранее сообщалось , третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом покажут телеканалы Qazaqstan и Qazsport. Начало трансляции вечера бокса в Лас-Вегасе запланировано на 05:00 18 сентября по времени Нур-Султана, ожидаемое начало главного поединка после 08:00.

Фото: instagram.com/dimash.news