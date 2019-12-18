Димаш Кудайберген исполнил главную песню в итальянском фантастическом фильме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген исполнил главную песню в итальянской фантастической кинокартине «Creators»/«Создатели», передает МИА «Казинформ».

Как сообщил казахстанский исполнитель в Instagram , фильм выйдет в марте 2020 года. Режиссеры и продюсеры: Пьерджузеппе Зайа (Pirgiuseppe Zaya) и Элеонора Фани. В главных ролях Жерар Депардье, Брюс Пейн, Элеонора Фани, М арк Фиорини, Уильям Шетнер и Дженнифер Мисчиати.