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Димаш Кудайберген исполнил главную песню в итальянском фантастическом фильме

18 Декабря 2019 10:10
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Димаш Кудайберген исполнил главную песню в итальянском фантастическом фильме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген исполнил главную песню в итальянской фантастической кинокартине «Creators»/«Создатели», передает МИА «Казинформ».

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Как сообщил казахстанский исполнитель в Instagram , фильм выйдет в марте 2020 года. Режиссеры и продюсеры: Пьерджузеппе Зайа (Pirgiuseppe Zaya) и Элеонора Фани. В главных ролях Жерар Депардье, Брюс Пейн, Элеонора Фани, М арк Фиорини, Уильям Шетнер и Дженнифер Мисчиати.

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Ключевые слова: Димаш Кудайберген,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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