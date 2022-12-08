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Димаш Кудайберген и другие звезды выступят на фестивале в Астане

8 Декабря 2022, 02:18
Димаш Кудайберген и другие звезды выступят на фестивале в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14 декабря в Астане состоится масштабный благотворительный фестиваль BIZ BIRGEMIZ в рамках Года детей. Все средства, полученные от продажи билетов, будут направлены на покупку медицинского оборудования для реабилитационного центра детей с диагнозом ДЦП, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Фестиваль пройдет в 19:00 на столичном стадионе «Барыс Арена». Перед зрителями выступят молодые талантливые исполнители наряду с известными артистами Казахстана.

Среди них: Nazima, Кенжебек Жанабилов (МузАрт), Тамара Асар, Mans&Koba, Mona Songs, ALPHA, AYREE, Данияр Отеген (Rin’Go), Қазыбек Құрайыш, Бағжан Октябрь, Еркеш Хасен, Актоты Болшова, Алишер Қонысбай, Севда Алиева, Алтыншаш Мукатаева, Кенжебек Нұрдолдай, школа-студия «Каракат», обладатели Гран-При чемпионата мира исполнительского искусства «SENSITIVE».

Хэдлайнером вечера выступит Димаш Кудайберген.


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