Димаш Кудайберген: Для всех нас самое главное - единство народа, его благополучие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Всемирно известный казахстанский певец Димаш Кудайберген обратился к соотечественникам в связи с митингами в регионах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Дорогие соотечественники! Нахожусь вдали от родины, услышав о том, что происходит в стране, очень встревожен. Моя родная страна очень дорога для меня, я вместе с народом. Для всех нас самое главное - единство народа, его благополучие. Все протестующие, как взрослые, так и молодые, вышли на площади с заботой о своей семье. На сегодняшний день все дорожает, народу приходится нелегко. Народ устал», - написал Димаш Кудайберген в Instagram.

Певец считает, что необходимо принять системные и конкретные меры для улучшения социального положения казахстанцев.

«Самое главное - чтобы мы не потеряли свое единство. Граждане, находящиеся у власти, должны принять оптимальное решение и решить возникшие вопросы. Нам нужно стремиться к спокойствию и принятию общего решения. Со стороны власти не должна быть применена сила к народу, а народ, надеюсь, сделает обдуманные шаги. Береги себя, моя страна», - обратился Димаш Кудайберген.



